Дагестанский учитель музыки избил и запугал начальника и попал на видео

В Дагестане учитель музыки избил директора школы в его кабинете

В Тляратинском районе Дагестана учитель музыки избил директора школы в его кабинете за обвинения в адрес отца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, Магомед К. стал главой школы после отца напавшего и заявил, что бывший директор был замешан в махинациях с учительскими ставками — якобы он помогал своим родственникам устроиться на фиктивные должности и получать за это зарплату. В итоге сын бывшего директора пришел в кабинет к его преемнику, выразил претензии и напал с кулаками. Конфликт попал на видео.

Избитого руководителя госпитализировали, после чего он написал заявление в полицию — издание сообщает, что напавший запугал своего начальника возможностью новых нападений.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае учитель физкультуры из школы в селе Дзержинское напал на ученика из-за бургера.