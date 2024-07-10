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06:36, 10 июля 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о регулярном применении ВСУ отравляющих веществ в зоне СВО

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ применяют в зоне спецоперации отравляющие вещества

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно применяют отравляющие вещества в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Он рассказал, что несколько раз сталкивался с отравляющими веществами. Первый раз — во время штурма Мариуполя. «Я тогда получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода», — заявил Гагин.

Советник главы ДНР добавил, что также сталкивался с применением химических боеприпасов украинскими военными в Артемовске и в районе Горловки.

Ранее в районе Авдеевки в ДНР российские военные нашли лабораторию со следами химоружия. Как рассказали в Минобороны, в кустарной лаборатории находились химические реактивы, средства защиты, ротационный испаритель, баллоны с углекислотой.

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      Маргарита Пименова
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