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06:11, 10 июля 2024Силовые структуры

В доме экс-депутата Госдумы выломали дверь и провели обыски

В Подмосковье прошли обыски у бывшего депутата Госдумы Драганова

Фото: Denis Semjonov / Russian Look / Global Look Press

В доме экс-депутата Госдумы Валерия Драганова выломали дверь и провели обыски. Об этом сообщает Baza.

Для доступа в помещение в подмосковном Красногорске силовики выломали дверь, хотя в тот момент там находились жена и сын политика. Из дома правоохранители вынесли несколько коробок.

Сам Драганов получил повестку к следователю и собирается отправиться в Москву из Екатеринбурга.

Позднее источники издания раскрыли, что следственные мероприятия могут быть связаны с компанией «Российская буровая корпорация», в которой Драганов числился советником гендиректора. По некоторой информации, речь может идти о деле по уклонению от уплаты налогов.

21 июня сотрудники полиции в рабочем кабинете задержали временно исполняющего обязанности министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что и.о. министра подозревают в превышении служебных полномочий. Парламентарий назвал Пивкина «одним из самых одиозных» региональных чиновников, причастного к существующему в области преступному коррупционному картелю.

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      Марина Совина
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