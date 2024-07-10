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19:31, 10 июля 2024Экономика

В Германии дали неутешительный прогноз по запасам газа на зиму

INES: газохранилища Германии могут опустеть к февралю при очень холодной зиме

Фото: Pat Whelen / Unsplash

Газовые хранилища Германии могут опустеть к началу февраля 2025 года при экстремально низких температурах предстоящей зимой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES).

INES представляет собой объединение операторов немецких хранилищ газа и водорода. На их долю приходится более 90 процентов мощностей по хранению газа в ФРГ и порядка четверти во всем Евросоюзе (ЕС).

Эксперты опубликовали три возможных сценария расходования газа в Германии предстоящей зимой. Первые два подразумевают относительно благоприятные погодные условия и заполненность местных хранилищ на уровне 35-69 процентов к концу отопительного сезона.

Однако в случае реализации третьего жители страны могут столкнуться с проблемами. Нехватка газа при таком развитии событий, согласно ожиданиям аналитиков, составит порядка 20 процентов от суммарного потребления этого вида топлива в стране.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что страны ЕС завершили отопительный сезон 2023-2024 с рекордными запасами природного газа в местных хранилищах. К 31 марта показатель превысил 58 процентов от суммарной вместимости европейских резервуаров. По ее словам, достичь подобного результата странам ЕС удалось прежде всего за счет грамотной политики по диверсификации поставок энергоресурсов.

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