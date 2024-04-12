Евросоюз закончил отопительный сезон с рекордным запасом газа

Еврокомиссар Симсон назвала рекордными запасы газа в конце отопительного сезона

Окончание отопительного сезона 31 марта 2024 года страны Евросоюза встретили с абсолютно рекордным запасом природного газа в хранилищах. Об этом со ссылкой на заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон сообщает РИА Новости.

По ее словам, заполненность превышала 58 процентов, никогда ранее за всю историю наблюдений объединению не удавалось настолько спокойно пройти отопительный сезон. Кадри подчеркнула, что такого успеха удалось добиться за счет грамотной политики по диверсификации поставок энергоресурсов.

Результат достигнут на фоне стабилизации цен на газ в последние три месяца. По оценкам аналитиков, высокий уровень запасов позволяет Евросоюзу увереннее готовиться к следующему зимнему периоду и снижает вероятность резкого роста цен.

При этом реальные запасы природного газа в Европе еще больше за счет украинских подземных хранилищ (ПХГ). Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов сообщил, что даже после российских ударов по наземной инфраструктуре ПХГ ни один из европейских трейдеров не отказался от контракта на хранение газа.

В прошлом году эти компании закачали в украинские ПХГ около 2,5 миллиарда кубометров. Киев ожидает, что в этом году объем вырастет до 4 миллиардов. При этом стороны не боятся последствий ударов, потому что в их результате можно нарушить лишь наземное оборудование, а сами запасы находятся очень глубоко под землей.