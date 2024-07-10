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13:12, 10 июля 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали возможный срок замены премьера

«УП»: отставка Шмыгаля с поста премьера Украины может произойти 16-18 июля
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Brendan Smialowski / Reuetrs

Отставка Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины может произойти 16-18 июля. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Собеседник «УП» прокомментировал возможную замену Шмыгаля на посту премьера. Он сообщил, что рассмотрение вопроса Верховной Радой Украины предварительно назначено на 16-18 июля.

«Как раз руководство страны вернется с саммита НАТО и других поездок. Тогда и будет решено», — подчеркнул источник. При этом издание отметило, что в этот период запланирован визит правительственной делегации во главе с Шмыгалем в Чехию. Журналисты предположили, что на фоне этого отставка премьера будет выглядеть странно и обострит противоречия в офисе Зеленского.

Ранее «УП» заявила о желании Зеленского уволить Шмыгаля в ближайшее время. Подчеркивалось, что президент не срывается на премьера, но игнорирует его и слушает с раздражением.

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      Юрий Леонов
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