В Подмосковье мать тайно записала на диктофон заткнувшую ребенку рот воспитательницу

Shot: в Видном мать обвинила воспитателя в избиении полуторогодовалой дочери

Жительница подмосковного Видного обвинила воспитательницу частного детского сада «Барбоскин» в избиении полуторогодовалой дочери и тайно записала доказательства грубого обращения на диктофон. Об этом пишет Shot в Telegram.

По словам матери, когда ее дочь начала посещать детсад, она заметила на ее теле ссадины, ушибы и кровоподтеки. Кроме того, ребенок начал впадать в истерику при виде горшка. Чтобы получить доказательства издевательств, женщина купила диктофон и спрятала его в карман куртки девочки.

В результате россиянке удалось записать, как воспитательница шлепала воспитанников, а также кричала на них и оскорбляла. На опубликованном изданием фрагменте слышно, как педагог несколько раз называет истерично плачущего ребенка дурой и угрожает выбросить в сугроб.

«Дура ты! Ты такая дура вообще. Я таких дур еще не видела. Да, ты дура. Ты дура сплошная. Есть в полосочку, а ты сплошная. (...) Я сейчас тебя выкину в снег. В сугроб выброшу сейчас на улицу, — говорит сотрудница детского сада на записи, а затем закрывает воспитаннице рот рукой. — Прекрати! Закрой рот! Закрой рот!».

После этого уличившая воспитателя в грубом обращении женщина обратилась в полицию и прокуратуру. По ее словам, в возбуждении уголовного дела отказали. Причина этого решения правоохранителей не уточняется.

Заведующая детским в беседе с изданием признала, что педагог вела себя грубо, но при этом заявила, что у сотрудников дошкольного учреждения якобы нет других способов справиться с малышами, которые не хотят слушаться. Она заверила, что воспитательницу уже уволили, однако добавила, что подала в полицию заявление о клевете в адрес «Барбоскина».

Похожий случай произошел в апреле 2023 года в Комсомольске-на-Амуре. Там на диктофон записали воспитательниц детского сада, которые кричали на детей матом. На записи слышно, как педагог кричит на плачущего воспитанника матом со словами «заткнись» и «рот закрой».