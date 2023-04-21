Кричавших на детей матом в саду российских воспитателей записали на диктофон

В Комсомольске-на-Амуре воспитатели детского сада кричали матом на воспитанников

В Комсомольске-на-Амуре воспитательницы в детском саду кричали на детей матом, их записали на диктофон. Запись публикует Telegram-канал Amur Mash.

На записи слышно, что воспитательница кричит на ребенка матом со словами «заткнись» и «рот закрой», в то время как воспитанник заливается плачем.

По данным авторов канала, о таком обращении с детьми в детсаду российского города стало известно благодаря прослушке, которую женщина оставила в шкафу сына, чтобы понять, почему двухлетний мальчик не хочет туда ходить.

«Спустя два месяца хождения в сад ребенок в один момент как по щелчку пальцев, у него изменилось абсолютно поведение. При выходе из дома он начинал плакать, Были слезы, были истерики, был ор, то есть подбородок трясся, весь синий, я не могла понять вообще, в чем дело», — сказала мать мальчика.

По ее словам, по другим детям также было видно, что они не хотят ходить в садик, капризничают и боятся чего-то. Двухлетнему мальчику врач поставил диагноз «невроз» и посоветовал обратить внимание на то, как к мальчику относятся в детском саду. Сама воспитательница и заведующая уверяли, что с детьми у них хорошие отношения.

Воспитательница после случившегося уволилась по собственному желанию, а няню перевели в другую группу с выговором.

Ранее в Подмосковье ребенка с ДЦП избили в детском саду. Мать пострадавшего рассказала, что девушка с психологическим образованием, которая была прикреплена к ее сыну, призналась во всем и извинилась. Сотрудница образовательного учреждения выкручивала ребенку пальцы, ее коллеги били других воспитанников по голове и рукам.