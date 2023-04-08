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13:36, 8 апреля 2023Россия

Ребенка с ДЦП избили в детском саду в Подмосковье

Воспитательница избила ребенка с ДЦП в детском саду в Подмосковье

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Мать ребенка с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП) обвинила воспитательницу детского сада, который посещает ее сын, в том, что та избивала его. Об этом рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета зашиты прав человека Иван Мельников, сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Мать мальчика обратилась за помощью после того, как он стал приходить из детского сада с синяками, гематомами и ушибами. Отмечается, что женщина готова предоставить необходимые доказательства.

К ребенку в детском саду прикреплена девушка с психологическим образованием, которая должна была помогать ему адаптироваться и ухаживать за ним. В итоге она призналась в содеянном и извинилась.

По словам Мельникова, женщина выкручивала ребенку пальцы. Кроме того, другие родители также сообщили о жалобах своих детей на побои воспитателей учреждения. В частности, один из воспитанников жаловался, что его били по голове и рукам.

Правозащитник в связи с этим написал генеральному прокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета (СК РФ) Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее жительница Екатеринбурга обвинила сотрудников элитного детского сада «Согласие» в пропаже ее двухлетнего сына.

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Игорь Дмитров
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