Россиянка обвинила сотрудников элитного детсада в пропаже двухлетнего сына

E1.ru: жительница Екатеринбурга обвинила сотрудников детсада в пропаже двухлетнего сына

Жительница Екатеринбурга обвинила сотрудников элитного детского сада «Согласие» в пропаже ее двухлетнего сына. Об этом пишет E1.ru.

Как рассказала мать ребенка, 28 марта дети гуляли на площадке садика, которая находится поблизости от их дома. В какой-то момент бабушка мальчика заметила, что его нет среди остальных малышей, и побежала к воспитательнице. На вопросы пожилой женщины о местонахождении воспитанника педагог предложила ей самой поискать внука. «Спустя полчаса сына нашли у выезда в паркинг! При движении автомобилей, без присмотра!» — заявила россиянка.

Женщина считает, что сотрудники детсада оставили ее сына в опасности. Она написала заявление в прокуратуру. По информации издания, с ней также связалась заведующая учреждением, которая сообщила об увольнении воспитательницы, но не стала извиняться за инцидент. При этом в самом «Согласии» журналистам портала заявили, что не слышали о произошедшем.

Ранее частный детский сад «Согласие» уже привлекал внимание общественности. В ноябре 2022 года в сети появились кадры, на которых одна из воспитательниц бьет по лицу двухлетнюю девочку. Мать ребенка рассказала, что узнала о произошедшем от других родителей. После просмотра записи женщина решила обратиться в правоохранительные органы.