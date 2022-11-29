Российская воспитательница наотмашь ударила двухлетнюю девочку и попала на видео

В Екатеринбурге воспитательница детсада наотмашь ударила по лицу двухлетнюю девочку

В Екатеринбурге воспитательница частного детсада «Согласие» наотмашь ударила по лицу двухлетнюю девочку. Действия россиянки попали на видео, которое опубликовал портал E1.

На появившихся кадрах видно, как воспитанники детсада сидят в коридоре в ожидании прогулки. К одной из девочек подходит воспитательница и наносит той удар по голове. От неожиданности ребенок падает с лавки. После этого россиянка начинает снимать с ребенка теплые вещи.

Позже мать девочки рассказала, что узнала от случившемся от других родителей. «Мы ходили к заведующей, она нас успокаивала. Но когда мы посмотрели видео, то решили обратиться в правоохранительные органы», — пояснила она.

По сведениям россиянки, как минимум одна мать забрала своего ребенка из дошкольного учреждения, узнав об инциденте.

Руководители детсада «Согласие» ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в детском саду Челябинска воспитательница избила ребенка, который отказался обедать.