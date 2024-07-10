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09:44, 10 июля 2024Россия

В России чиновник с женой-преподавательницей посетили свингер-пати и поплатились

Mash: чиновник из Осы посетил свингер-пати и попал под проверку Генпрокуратуры

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Чиновник из города Оса в Пермском крае Алексей Григорьев с женой-преподавательницей посетили свингер-пати и поплатились. По данным Telegram-канала Mash, 54-летний россиянин и его супруга попали под проверку Генпрокуратуры.

Как выяснило издание, глава городского округа находит подходящих людей для участия в эротических мероприятиях в соцсетях и на работе. Григорьев создал чат, в котором координирует связь между ними. Там же он делает недвусмысленные комплименты женщинам, разузнал Mash.

Жена Григорьева, являющаяся заместителем по учебно-воспитательной работе в кадетских и оборонно-спортивных классах школы №3, поддерживала необычное увлечение мужа и даже помогала организовывать секс-вечеринки.

Одна из коллег Григорьева рассказала, что тот часто распускал руки и домогался сотрудниц. Ей же он в переписке предлагал присоединиться к мероприятиям.

Хобби пары уже заинтересовало представителей Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что сенатора от Курской области Александра Брыксина заподозрили в изнасиловании после того, как он вместе с любовницей-массажисткой отдохнул на яхте.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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