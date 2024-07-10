В России при помощи полсотни луп сожгли пшеницу на площади в 322 футбольных поля

В Ставропольском крае при помощи 50 луп сожгли 230 гектаров пшеницы

В Ставропольском крае неизвестные при помощи полсотни луп устроили пожар на пшеничном поле. Об этом пишет Mash в Telegram.

Пожар на территории Андроповского агрокомплекса произошел в начале июля. По информации издания, сгорело 230 гектаров пшеницы, что эквивалентно площади 322 футбольных полей стандартного размера. Как выяснилось, причиной возгорания стал поджог — на поле общей площадью 2 тысячи гектаров обнаружили 50 луп, примотанных к воткнутым в землю колышкам.

В беседе с каналом директор агрокомплекса заявил, что не имеет врагов и не знает, кто мог поджечь пшеницу. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Ранее в хуторе Джанхот Краснодарского края вспыхнул пожар на площади в 7,5 гектара. Мэр Геленджика Алексей Богодистов опубликовал видео, на котором видны полыхающие деревья и заполненный дымом лес. Для ликвидации возгорания потребовались 120 человек, 32 единицы техники и вертолет Ми-8.