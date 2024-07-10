Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:46, 10 июля 2024Россия

В России при помощи полсотни луп сожгли пшеницу на площади в 322 футбольных поля

В Ставропольском крае при помощи 50 луп сожгли 230 гектаров пшеницы

Фото: Isak Engström / Unsplash

В Ставропольском крае неизвестные при помощи полсотни луп устроили пожар на пшеничном поле. Об этом пишет Mash в Telegram.

Пожар на территории Андроповского агрокомплекса произошел в начале июля. По информации издания, сгорело 230 гектаров пшеницы, что эквивалентно площади 322 футбольных полей стандартного размера. Как выяснилось, причиной возгорания стал поджог — на поле общей площадью 2 тысячи гектаров обнаружили 50 луп, примотанных к воткнутым в землю колышкам.

В беседе с каналом директор агрокомплекса заявил, что не имеет врагов и не знает, кто мог поджечь пшеницу. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Ранее в хуторе Джанхот Краснодарского края вспыхнул пожар на площади в 7,5 гектара. Мэр Геленджика Алексей Богодистов опубликовал видео, на котором видны полыхающие деревья и заполненный дымом лес. Для ликвидации возгорания потребовались 120 человек, 32 единицы техники и вертолет Ми-8.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Тюрьма — не могила, срок — не резина». Беркович выступила с первым заявлением после приговора

      В Грузии заявили о двойных стандартах Евросоюза

      Медведев дал «категорический» ответ на вопрос о приостановке боевых действий в зоне СВО

      Глава МИД Армении рассказал о ценности сотрудничества Еревана с НАТО

      Названы самые востребованные профессии в России

      Подсчитано количество отложивших покупку жилья россиян

      В России при помощи полсотни луп сожгли пшеницу на площади в 322 футбольных поля

      Рейтинг правящей партии в Эстонии снизился до рекордно низкой отметки

      Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком

      Госдума одобрила рост акцизов на алкоголь и табак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше