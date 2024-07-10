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13:17, 10 июля 2024Экономика

В России продлили семейную ипотеку и обновили условия программы. Кто сможет оформить ее?

Минфин утвердил новые условия получения семейной ипотеки в РФ до 2030 года
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Программа семейной ипотеки в России продлена до 2030 года. Как рассказали в Минфине, семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет, могут получить жилищные кредиты под шесть процентов годовых. Можно оформить только один льготный кредит — учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты.

Россияне смогут получить кредит до 12 миллионов рублей

Семьи, проживающие в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области могут получить в кредит до 12 миллионов рублей. Для остальных регионов сумма кредита составит до шести миллионов рублей.

Граждане смогут оформить кредит и на большую сумму — 30 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и 15 миллионов рублей в остальных регионах. В этом случае для части кредита выше установленной госпрограммой суммы будет действовать рыночная процентная ставка.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Первоначальный взнос для льготной ипотеки составит 20 процентов. Программа будет действовать при покупке квартиры в новостройке или строительстве индивидуального жилого дома.

Льготный жилищный кредит также смогут получить семьи с двумя несовершеннолетними, проживающие в городах численностью до 50 тысяч человек; семьи с двумя несовершеннолетними, проживающие в регионах с низким объемом строительства; семьи с ребенком-инвалидом.

В России с 1 июля отменили программу льготной ипотеки

С 1 июля 2024 года в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки под восемь процентов годовых, запущенная весной 2020 года в качестве антикризисной меры в разгар пандемии.

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупреждал, что программа «Семейная ипотека» продолжает действовать до 2030 года.

Он объяснял решение об отмене льготной ипотеки тем, что заемщики мало выиграли от этой программы из-за роста цен. Россияне оформляли заем по льготной ставке, но приобретали недвижимость по завышенной стоимости. Депутат считает, что после отмены программы жилье не подорожает.

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