В России спрогнозировали спад выдач автокредитов

«Автостат»: ужесточение риск-политики ЦБ приведет к спаду выдач автокредитов

Ужесточение риск-политики Центробанка (ЦБ) в среднесрочной перспективе может привести к снижению выдач новых автокредитов в России. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на прогноз участников рынка.

Глава дирекции развития автокредитования банка «Уралсиб» Екатерина Мельникова заявила, что на фоне ввода коэффициентов риска по автокредитам требования российских финансовых организаций к потенциальным заемщикам станут жестче. В итоге взять новые займы на покупку машин с учетом ужесточения риск-политики регулятора станет сложнее. В результате, как полагает эксперт, количество одобренных заявок и средний размер новых автозаймов могут снизиться.

В свою очередь, начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников считает, что российские банки могут пойти на определенные уступки клиентам в вопросе выдач новых автокредитов. По его мнению, на фоне ужесточения требований к потенциальным заемщикам финорганизации будут стремиться удлинять сроки кредитования, тем самым снижая ежемесячный платеж. При таком раскладе долговая нагрузка на заемщиков станет постепенно снижаться.

Ранее агентство «Автостат» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро сообщило о росте выдач автокредитов в России. По итогам мая показатель увеличился на 9 процентов, а суммарные объемы подобных займов — на 10 процентов. В целом за последний месяц весны российские финансовые организации выдали кредиты на покупку новых машин на общую сумму 123,24 миллиарда рублей. Средний размер подобного кредита в стране за этот период времени вырос на 2 процента и достиг уровня 1,51 миллиона рублей.