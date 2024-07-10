РЭО выберет главную экологическую семью в России

В России выберут главную экологическую семью в рамках конкурса экопроектов и инициатив «Зеленая премия». Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Запуск номинации «Экологическая семья» состоялся 8 июля, в День семьи, любви и верности. Претендентами на титул стали семьи, которые ведут соответствующий образ жизни, внедряют экопривычки в свой быт и заботятся об окружающей среде. Победители получат сертификат на 500 тысяч рублей, деньги можно потратить на путешествие.

«Мы хотим поощрить такие семьи, дать возможность им заявить о себе и показать всей стране на своем примере, что быть экоактивистом — вполне реально», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. «Мы выявим экологических лидеров в обществе и студенчестве, социальных предпринимателей в сфере экологии, лучшие экоцентры. „Экологическая семья“ — специальная тематическая номинация, которая впервые появится в рамках Зеленой премии», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Ранее некоторые российские звезды стали амбассадорами раздельного сбора отходов. Среди них оказались певец Олег Газманов и фигурист Алексей Ягудин.