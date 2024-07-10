В российском городе пенсионерка хранила коробку с порохом в память о муже и была осуждена

В Алтайском крае суд приговорил пенсионерку за хранение коробки с порохом

В Алтайском крае Бийский городской суд приговорил 84-летнюю местную жительницу к двум годам лишения свободы условно за хранение коробки с порохом в память о муже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Пенсионерку признали виновной по статье 222.1 («Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка, ношение и сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По версии следствия, у подсудимой остались металлическая банка и картонная коробка с порохом после смерти мужа в 1994 году. Женщина не захотела их выбросить или сдать в полицию, а решила оставить себе, как память о нем. Позднее женщина забыла об этом, а порох остался стоять на шкафе-антресоли. В марте 2024 года в квартиру женщины пришли сотрудники полиции, которые изъяли эти коробки.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего россиянина, который продал две исправные ручные гранаты жителю Вольска.