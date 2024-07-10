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17:11, 10 июля 2024Моя страна

В российском регионе нашли городище неизвестного народа

В Тульской области нашли городище неизвестного народа

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

Специалисты музея-заповедника «Куликово поле» нашли в Тульской области городище неизвестного народа. Об этом пишет журнал «Родина».

По мнению ученых, данному месту 2200 лет. Узнать его возраст помогла медная монета весом в 1,98 грамма, которая была отчеканена в Пантикапее в 275-245 годах до нашей эры. Также на эпоху происхождения городища указали найденные фрагменты древней керамики.

Поселение обнаружили на территории Большой Тулы, на правом берегу реки Сухая Воронка, недалеко от деревни Струково. Со стороны поля его защищали несколько валов высотой два метра и рвов глубиной до 1,5 метра. За валами располагалось крупное селище. Кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров предположил, что там жили представители юхновской культуры. «Одной из тех, что существовали в эпоху раннего железного века в лесной зоне европейской части России», — пояснил он.

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Столяров отметил, что найденное поселение открывает неизвестные ранее страницы истории Тульской области, поскольку представители юхновской культуры селились только в районах Подесенья, Курского Посеймья и правобережья Верхней Оки.

Ранее сообщалось, что в ходе раскопок технологического колодца, расположенном в центре Тюмени, ученые обнаружили фрагмент деревянной оборонительной стены, построенной в XVII веке.

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      Мария Винар
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