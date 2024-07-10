В российском регионе пресекли контрабанду военной продукции

ФСБ: в Челябинской области пресекли контрабанду военной продукции

В Челябинской области силовики предотвратили контрабанду продукции военного назначения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, россиянин организовал незаконный вывоз военной продукции за границу. Его задержали после оформления отправки груза в одну из стран Центральной Азии. Из посылки правоохранители изъяли две единицы продукции военного назначения, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике.

Задержанному уже предъявлено обвинение, он арестован.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку вывоза военной техники, закамуфлированной под прибор бытового назначения, из страны и задержали жителя Сосногорска по подозрению в контрабанде.

