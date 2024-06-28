Россиянин пытался вывезти военную технику из страны и попался ФСБ

ФСБ задержала жителя Коми, пытавшегося вывезти из России военную технику

Сотрудники ФСБ пресекли попытку вывоза военной техники, закамуфлированной под прибор бытового назначения, из страны и задержали жителя Сосногорска по подозрению в контрабанде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Коми.

По данным ведомства, 57-летний задержанный пытался незаконно провезти через государственную границу военную технику, предназначенную для поиска, обнаружения, сопровождения и измерения координат движущихся наземных целей, в феврале. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1.1 статьи 226.1 («Попытка незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу России с государствами — членами Евразийского экономического союза военной техники») УК РФ.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Устанавливаются другие возможные эпизоды его противоправной деятельности.

Ранее пограничники пресекли попытку незаконного вывоза из Бурятии в Монголию 360 килограммов трепанга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.