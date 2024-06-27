ФСБ пресекла попытку незаконного вывоза в Монголию трепанга на 28 миллионов рублей

ФСБ: пограничники пресекли попытку незаконного вывоза в Монголию трепанга

Пограничники пресекли попытку незаконного вывоза из Бурятии в Монголию трепанга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, пограничники в пукте пропуска Кяхта досмотрели две легковые машины иностранцев и нашли там спрятанные жестяные банки с 9,5 тысячи особей трепанга в сушеном виде. Кроме того, в одном из складов в Кяхте нашли еще 117 тысяч морских животных, подготовленнх к вывозу из России.

Всего было изъято 360 киллограммов трепанга на 28 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Калининградской области суд приговорил одного из организаторов контрабанды сигарет на 411 миллионов рублей к трем годам колонии строгого режима.