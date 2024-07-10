В Сенате США оценили шансы Байдена на победу над Трампом

Сенатор-демократ Майкл Беннет: Байден, вероятно, проиграет Трампу на выборах

Президент США Джо Байден, скорее всего, потерпит поражение на предстоящих выборах главы государства. Такое мнение высказал сенатор-демократ Майкл Беннет в интервью CNN.

Он полагает, что победу одержит соперник американского лидера — его предшественник Дональд Трамп. Сенатор отметил, что в таком случае у республиканцев будет большинство в обеих палатах Конгресса.

Ранее Трамп вызвал Байдена на новые дебаты. Он отметил, что они станут шансом для главы государства реабилитироваться после неудачного выступления на предыдущих. «Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — предложил политик.