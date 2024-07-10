Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:08, 10 июля 2024Мир

В Сенате США оценили шансы Байдена на победу над Трампом

Сенатор-демократ Майкл Беннет: Байден, вероятно, проиграет Трампу на выборах
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Джо Байден, скорее всего, потерпит поражение на предстоящих выборах главы государства. Такое мнение высказал сенатор-демократ Майкл Беннет в интервью CNN.

Он полагает, что победу одержит соперник американского лидера — его предшественник Дональд Трамп. Сенатор отметил, что в таком случае у республиканцев будет большинство в обеих палатах Конгресса.

Ранее Трамп вызвал Байдена на новые дебаты. Он отметил, что они станут шансом для главы государства реабилитироваться после неудачного выступления на предыдущих. «Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — предложил политик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бог разберется без советов». В России ответили Пугачевой на обвинение в обстреле детской больницы в Киеве

      В Совфеде оценили угрозу Саудовской Аравии странам G7 из-за активов России

      Президент Польши заявил о возвращении холодной войны из-за России

      Воронежский губернатор сообщил об отсутствии разрушений после атаки БПЛА

      Российские следователи решили проверить детский лагерь из-за скандала с вожатыми

      Пассажир самолета засунул руку в шорты попутчице и был обвинен в домогательствах

      Украина попыталась атаковать два региона России

      Пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника потушили спустя сутки

      Новые активы бывших сотрудников МВД России по делу о рекордной взятке арестованы

      Семья наемника из Колумбии попросила вернуть его тело с Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше