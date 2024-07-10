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14:13, 10 июля 2024Россия

В Совфеде ответили на обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы

Сенатор Долгов: Россия никогда не вмешивалась в выборы в других странах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Россия никогда не вмешивалась в выборы в других странах. Так на обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы ответил сенатор Константин Долгов, чьи слова приводит «Взгляд».

Ранее разведка Соединенных Штатов обвинила Москву в попытке повлиять на американские выборы.

«Россия никогда не вмешивалась в выборы других стран, в отличие от американцев, которые придерживаются таких методов. Другое дело, что логика заявлений разведки предельно ясна — [президент США Джо] Байден, судя по всему, проигрывает грядущие выборы, а вслед за ним поражение получит и вся Демократическая партия», — сказал член Совфеда.

По его мнению, демократам нужно сделать хоть что-то, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. При этом если исправить текущее положение не получится, то всегда можно будет обвинить Россию, что удобно на фоне общей западной истерии, добавил Долгов.

Ранее сообщалось, что американские демократы после прошедших дебатов пребывают в панике. Источники CNN сообщили, что в Демократической партии США крайне обеспокоены тем, что Байден невыгодно выглядел на фоне бывшего президента Дональда Трампа.

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      Никита Абрамов
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