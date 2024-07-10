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01:22, 10 июля 2024Мир

В США назвали доказывающее провал попыток изолировать Россию событие

CNN: визит Моди в Москву демонстрирует провал попыток Запада изолировать Россию

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву демонстрирует, что санкции, а также попытки западных стран изолировать Россию и ее президента Владимира Путина провалились. Об этом заявил американский телеканал CNN.

Кроме того, американские журналисты обратили внимание на тот факт, что развитие контактов в области сооружения атомных станций в Индии по российской технологии также означает, что государства будут «связаны на десятилетия вперед».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Соединенные Штаты проводили контакты с Индией в свете визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию. По его словам, власти США обеспокоены развитием российско-индийских отношений.

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      Маргарита Пименова
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