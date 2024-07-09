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22:18, 9 июля 2024Мир

США сообщили о контактах с Индией на фоне визита Моди в Россию

Госдеп: США провели контакты с Индией на фоне визита премьера Моди в Россию

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Соединенные Штаты за последние сутки проводили контакты с Индией в свете визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, власти США обеспокоены развитием российско-индийских отношений. Миллер отметил, что Вашингтон донес свою позицию до Нью-Дели. При этом он отказался раскрывать детали контактов.

8 июля самолет с Моди на борту приземлился в аэропорту Внуково. Отмечалось, что премьер-министр Индии посетил Москву, чтобы принять участие в XXII ежегодном российско-индийском саммите и провести переговоры с президентом России.

Летом 2023 года во время визита в США Моди заявлял, что государства должны сделать все возможное, чтобы установить мир на Украине и прекратить боевые действия. Тогда же индийский премьер и президент США Джо Байден выступили с совместным заявлением о том, что страны поддерживают территориальную целостность Украины. Они также обращали внимание на негативное влияние происходящего на глобальную экономическую систему, продовольственную, топливную и энергетическую безопасность.

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      Марина Совина
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