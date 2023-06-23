США и Индия заявили о поддержке территориальной целостности Украины

Джо Байден и премьер Индии Моди заявили о поддержке территориальной целостности Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили с совместным заявлением, в котором отмечается, что страны поддерживают территориальную целостность Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Лидеры двух стран выразили глубокую обеспокоенность конфликтом на Украине и заявили о его «ужасных и трагических гуманитарных последствиях». Кроме того, Байден и Моди обратили внимание на негативное влияние происходящего на глобальную экономическую систему, продовольственную, топливную и энергетическую безопасность. В заявлении они обязались продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины и призвали к уважению международного права, принципов устава ООН, а также территориальной целостности и суверенитета.

Кроме того, отмечается, что Индия с самого начала конфликта на Украине делала акцент на разрешении споров путем диалога и дипломатии. «Мы полностью готовы внести любой посильный вклад в восстановление мира», — говорится в сообщении.

Ранее Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди. Во время встречи с ним в Белом доме американский лидер дважды назвал Моди президентом.