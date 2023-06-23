Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:34, 23 июня 2023Мир

США и Индия заявили о поддержке территориальной целостности Украины

Джо Байден и премьер Индии Моди заявили о поддержке территориальной целостности Украины

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили с совместным заявлением, в котором отмечается, что страны поддерживают территориальную целостность Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Лидеры двух стран выразили глубокую обеспокоенность конфликтом на Украине и заявили о его «ужасных и трагических гуманитарных последствиях». Кроме того, Байден и Моди обратили внимание на негативное влияние происходящего на глобальную экономическую систему, продовольственную, топливную и энергетическую безопасность. В заявлении они обязались продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины и призвали к уважению международного права, принципов устава ООН, а также территориальной целостности и суверенитета.

Кроме того, отмечается, что Индия с самого начала конфликта на Украине делала акцент на разрешении споров путем диалога и дипломатии. «Мы полностью готовы внести любой посильный вклад в восстановление мира», — говорится в сообщении.

Ранее Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди. Во время встречи с ним в Белом доме американский лидер дважды назвал Моди президентом.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В России начали менять систему обмена водительских прав
    Реакторы «Посейдонов» прошли испытания
    Англиканская церковь отказалась давать деньги загрязнителям планеты
    Пенсионер десять лет снимал изнасилования своей спящей жены случайными мужчинами
    США и Индия заявили о поддержке территориальной целостности Украины
    Врач раскрыла неожиданную пользу вина и коньяка
    В США рассказали о реакции в случае ядерного удара по Украине
    Система ПВО снова сработала в Курске
    Прожившая три года в доме женщина случайно нашла там «жуткую» тайную комнату
    Дания попросила США помочь ей с обучением летчиков ВСУ применению F-16
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.