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00:45, 10 июля 2024Мир

В США назвали причину усиления безопасности на базах в Европе

CNN: безопасность на базах США в Европе усилили из-за угрозы саботажа

Фото: Charlotte Harrison / Unsplash

США усилили меры безопасности на своих военных базах в Европе из-за угрозы саботажа со стороны связанных с Россией лиц. Такую причину озвучил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, американская разведка получила информацию о том, что ряд лиц, которые якобы были наняты российской стороной, планировали совершить диверсии против военных объектов США.

В свою очередь, командование США в Европе утверждает, что принятые меры «связаны не с какой-то одной угрозой, а комбинацией факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил».

В конце июня стало известно, что несколько военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности из-за высокой угрозы теракта.

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      Марина Совина
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