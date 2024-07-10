В США назвали причину усиления безопасности на базах в Европе

CNN: безопасность на базах США в Европе усилили из-за угрозы саботажа

США усилили меры безопасности на своих военных базах в Европе из-за угрозы саботажа со стороны связанных с Россией лиц. Такую причину озвучил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, американская разведка получила информацию о том, что ряд лиц, которые якобы были наняты российской стороной, планировали совершить диверсии против военных объектов США.

В свою очередь, командование США в Европе утверждает, что принятые меры «связаны не с какой-то одной угрозой, а комбинацией факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил».

В конце июня стало известно, что несколько военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности из-за высокой угрозы теракта.