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21:22, 10 июля 2024Бывший СССР

В США признали успехи России в зоне спецоперации

WNP: американские военные признали успехи России в подавлении GPS

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американские военные признали, что Россия добилась успехов в борьбе с западным оружием на Украине, в том числе с помощью подавления GPS. Об этом сообщило польское издание WNP.

Отмечается, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не только подавляют GPS, но и искажают сигнал. Из-за этого точность ударов западным оружием снижается. Из-за этого Запад перестал поставлять Украине ракеты GMLRS для HIMARS и снаряды M982 Excalibur.

Ранее сенатор от Республиканской партии Джим Риш заявил, что США и страны-члены Европейского союза (ЕС) были ошеломлены слабостью собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), вскрывшейся при оказании помощи Украине.

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      Евгений Силаев
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