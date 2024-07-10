В Турции исключили отказ от баланса между НАТО и Россией

Министр обороны Гюлер: Турция занимает взвешенную и активную позицию по Украине

Турция занимает взвешенную позицию по конфликту на Украине, сотрудничая с Киевом и НАТО и поддерживая диалог с Россией. Отказ от баланса между сторонами исключил турецкий министр обороны Яшар Гюлер в беседе с Politico.

Глава Минобороны отметил, что Турция придерживается «взвешенной и активной» позиции «в рамках стратегического партнерства с Украиной и позитивного диалога с Россией».

Гюлер решительно отверг ухудшение отношений Анкары со странами НАТО из-за ее многовекторной политики. По его мнению, слова о ненадежности Турции как члена альянса неправдоподобны. Министр подчеркнул, что «в условиях, когда 32 союзника находятся вместе, немыслимо иметь одинаковые взгляды по каждому вопросу». Он добавил, что Турция «является единственной страной, которая смогла свести обе стороны войны на переговорах на высоком уровне».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его российский коллега Владимир Путин может провести переговоры по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции.