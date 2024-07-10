Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась в откровенной рекламе с мужчиной

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти снялась в откровенной рекламе

Возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти снялась с мужчиной в откровенной рекламе бренда Dolce & Gabbana. Соответствующий материал публикует Page Six.

Отмечается, что партнером 26-летней манекенщицы по съемке стал известный английский актер Тео Джеймс. На сделанных на острове Капри фото он предстал в белых плавках. В свою очередь, девушка надела бикини в тон.

Так, папарацци запечатлели знаменитостей лежащими в лодке в момент интимной сцены с поцелуями и объятиями.

Ранее в июле дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон села на шпагат в откровенном боди для рекламы модного бренда David Koma.