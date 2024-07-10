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00:18, 10 июля 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли больницу в Донецке

РИА Новости: под обстрел ВСУ попала больница в Донецке

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Донецке. Об этом рассказала сотрудница медицинского учреждения Мира Анатольевна, передает РИА Новости.

По словам женщины, ей удалось покинуть здание за секунду до прилета. «Я сидела, заполняла журналы. Услышала первый прилет, я сознательно поднялась, взяла ее (коллегу — прим. «Ленты.ру») за руку и мы вышли», — поделилась она, уточнив, что снаряд упал перед входом в санпропускник.

Отмечается, что в результате атаки были повреждены стекла, фасад и потолок.

Днем ранее ВСУ атаковали беспилотниками автозаправочную станцию в городе Суджа Курской области. После этого украинские войска повторно ударили по той же цели — по прибывшим на вызов пожарным.

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      Марина Совина
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