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18:06, 10 июля 2024Мир

Западные экс-дипломаты призвали США к переговорам с Россией

FT: западные экс-дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Западные экс-дипломаты в письме призвали США инициировать переговоры с Россией по Украине. Текст с их призывом публикует британское издание Financial Times (FT).

«Вашингтон должен начать переговоры с Москвой о новом пакте безопасности, который защищал бы законные интересы безопасности как Украины, так и России», — говорится в материале.

После объявления переговоров нужно немедленно перейти к прекращению огня, подчеркивают авторы письма. «Прекращение огня позволило бы российским и украинским властям вести переговоры реалистичным и конструктивным образом», — считают они.

По мнению подписантов, продвижение российских войск в последние недели «подтверждает необходимость переговорного решения» украинского конфликта.

Под этим призывом подписались посол Великобритании в России с 2004 по 2008 годы Энтони Брентон, посол США в СССР с 1987 по 1991 годы Джек Мэтлок и другие.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо, адресованное председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Европейского союза (ЕС), в котором уведомил их об увеличении шансов на перемирие в конфликте на Украине.

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      Лина Пивоварова
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