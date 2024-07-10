FT: западные экс-дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине

Западные экс-дипломаты в письме призвали США инициировать переговоры с Россией по Украине. Текст с их призывом публикует британское издание Financial Times (FT).

«Вашингтон должен начать переговоры с Москвой о новом пакте безопасности, который защищал бы законные интересы безопасности как Украины, так и России», — говорится в материале.

После объявления переговоров нужно немедленно перейти к прекращению огня, подчеркивают авторы письма. «Прекращение огня позволило бы российским и украинским властям вести переговоры реалистичным и конструктивным образом», — считают они.

По мнению подписантов, продвижение российских войск в последние недели «подтверждает необходимость переговорного решения» украинского конфликта.

Под этим призывом подписались посол Великобритании в России с 2004 по 2008 годы Энтони Брентон, посол США в СССР с 1987 по 1991 годы Джек Мэтлок и другие.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо, адресованное председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Европейского союза (ЕС), в котором уведомил их об увеличении шансов на перемирие в конфликте на Украине.