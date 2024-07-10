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14:39, 10 июля 2024Бывший СССР

Западные регионы Украины стали лидерами по числу уклонистов

NV: западные области Украины стали лидерами по числу уклонистов

Фото: Reuters

Западные регионы Украины, включая Львовскую область, стали лидерами по числу уклонистов за 2023 и первую половину 2024 года. Об этом пишет NV со ссылкой на ответ министерства обороны Украины адвокату Роману Лихачеву.

Как сообщается, во Львовской области территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») направили 85,8 тысячи уведомлений о розыске мужчин, уклоняющихся от прохождения службы по мобилизации. Также в числе лидеров оказались Закарпатская (54,2 тысячи случаев), Ивано-Франковская (33,3 тысячи), Тернопольская (28,7 тысячи) и Хмельницкая (20,5 тысячи) области.

Для сравнения, за тот же период в Киеве подали 11,4 тысячи уведомлений о розыске, а в Харьковской области — 2,5 тысячи. Львовская область оказалась также лидером по числу заявлений об уголовных правонарушениях военнообязанными в 2022 году (15,8 тысячи случаев).

Ранее около 40 тысяч жителей Ивано-Франковской области попали в базу электронного реестра «Оберег» как уклонисты. Как заявил замначальника регионального ТЦК Роман Бондар, все эти лица официально находились в розыске.

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      Юрий Леонов
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