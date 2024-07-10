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18:21, 10 июля 2024Силовые структуры

Защитивший россиянку подросток получил удар ножом от незнакомца

В Петербурге подросток заступился за женщину и получил удар ножом от незнакомца

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 17-летний подросток получил удар ножом от незнакомца, защищая женщину. Об этом сообщает 78.ru.

По данным интернет-портала, инцидент произошел в Невском районе города 9 июля. В полицию позвонила соседка. Она рассказала, что женщина постучала в ее дверь, за ней гнался незнакомый человек. Выехавшие на место оперативники обнаружили раненого подростка. Молодой человек был госпитализирован в детскую городскую больницу в состоянии средней тяжести.

После этого правоохранители установили личность нападавшего и задержали его. Злоумышленником оказался 38-летний безработный петербуржец. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Петрозаводский городской суд арестовал 51-летнего мужчину, который пришел в организацию к 45-летней жене и 30 раз ударил ее ножом.

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      Анна Габай
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