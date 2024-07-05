Россиянин пришел в организацию к жене и 30 раз ударил ее ножом

В Карелии арестовали мужчину, который 30 раз ударил ножом жену

Петрозаводский городской суд арестовал 51-летнего мужчину, который пришел в организацию к 45-летней жене и 30 раз ударил ее ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Карелии.

Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Суд заключил его под стражу до 3 сентября 2024 года.

По данным следствия, преступление произошло днем 4 июля. Тогда обвиняемый пришел на работу к жене и не менее 30 раз ударил ее ножом. От полученных ранений женщина не выжила. О мотивах совершенного фигурантом поступка следствие не распространяется.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском мужчина с ножом напал на жену и был ликвидирован силовиками. ЧП произошло ночью 19 июня. Полиция приехала на вызов в многоквартирный дом, и на лестничную площадку вышел агрессивный злоумышленник с двумя ножами. Он попытался ударить холодным оружием одного из правоохранителей. Тогда силовик дважды выстрелил в сторону нападавшего и лишил его жизни. В квартире полиция обнаружила жену мужчины с ножевыми ранениями. Сейчас она госпитализирована.