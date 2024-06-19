Россиянин с ножом напал на жену и был ликвидирован силовиками

В Подмосковье полицейские застрелили мужчину, хотевшего напасть на них с ножом

В подмосковном Жуковском сотрудники полиции ликвидировали местного жителя, который вышел к ним с двумя ножами и попытался напасть на одного из силовиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Ночью 19 июня в дежурную часть сообщили о семейном конфликте в квартире одного из домов города. Полиция приехала на вызов, тогда на лестничную площадку вышел агрессивный злоумышленник с двумя ножами. Он попытался ударить холодным оружием одного из правоохранителей. Тогда силовик дважды выстрелил в сторону нападавшего и лишил его жизни.

В квартире полиция обнаружила жену мужчины с ножевыми ранениями. Сейчас она госпитализирована. Позднее выяснилось, что ликвидированный ранее был неоднократно судим.

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