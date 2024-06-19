Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:14, 19 июня 2024Силовые структуры

Россиянин с ножом напал на жену и был ликвидирован силовиками

В Подмосковье полицейские застрелили мужчину, хотевшего напасть на них с ножом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В подмосковном Жуковском сотрудники полиции ликвидировали местного жителя, который вышел к ним с двумя ножами и попытался напасть на одного из силовиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Ночью 19 июня в дежурную часть сообщили о семейном конфликте в квартире одного из домов города. Полиция приехала на вызов, тогда на лестничную площадку вышел агрессивный злоумышленник с двумя ножами. Он попытался ударить холодным оружием одного из правоохранителей. Тогда силовик дважды выстрелил в сторону нападавшего и лишил его жизни.

В квартире полиция обнаружила жену мужчины с ножевыми ранениями. Сейчас она госпитализирована. Позднее выяснилось, что ликвидированный ранее был неоднократно судим.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный открыл стрельбу и ранил полицейского.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Более 500 паломников погибли в священной Мекке. В регионе установилась экстремальная жара

      Экс-премьер ПМР напомнил о решающей роли российских миротворцев в остановке конфликта

      Россияне убрали с пляжа в Казани сотни килограммов мусора

      В России резко выросла полная стоимость кредитов

      Киркоров оценил идею о введении дресс-кода для артистов

      В Киеве группа пьяных граждан разбила машину украинского военного

      Россиянам представят новый уникальный контент

      Фанаты оценили фото Кристины Асмус в купальнике фразой «теперь пацан»

      В Москве иностранец потушил свечи в православном храме и был задержан

      Новые рекорды Роналду, трудная победа Португалии и неудачный дебют Грузии: как прошел пятый день Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше