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19:47, 10 июля 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл темы встречи с канцлером Германии

Зеленский обсудил с канцлером Германии Шольцем ситуацию на фронте

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил с ним ситуацию на фронте. Темы встречи украинский лидер раскрыл в своем Telegram-канале.

«Дополнительные системы Patriot, ситуация на поле боя и реализация результатов "саммита мира" — главные темы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом», — сказано в публикации.

Зеленский рассказал Шольцу о ситуации на харьковском направлении и на востоке Украины. Кроме того, украинский президент проинформировал канцлера ФРГ об обстановке в воздушном пространстве.

Ранее лидер Украины провел встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне. Британский политик заверил Зеленского, что подход Лондона к украинскому вопросу не изменился.

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      Кристина Есикова
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