Зеленский встретился с новым премьером Великобритании Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне. Об этом сообщает в Telegram-канал «Русская служба BBC News».

«Как вы знаете, с самого начала (…) произошла смена правительства, но не смена подхода», — обратился британский премьер к Зеленскому.

На встрече также присутствовали глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и министр обороны Джон Хили, которые, как и Стармер, посещали Украину после февраля 2022 года. Уточняется, что Хили был в Одессе после вступления в должность.

Ранее Стармер заявил, что Британия при новом правительстве Лейбористской партии продолжит разрешать Украине наносить удары по территории России, но в рамках международного гуманитарного права. По его словам, британские власти не планируют менять позицию по отношению к украинским ударам.