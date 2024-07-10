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19:11, 10 июля 2024Бывший СССР

Зеленский встретился с новым премьером Великобритании

Зеленский встретился с новым премьером Великобритании Стармером
СюжетРакетные удары по Украине:
Кир Стармер и Владимир Зеленский

Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне. Об этом сообщает в Telegram-канал «Русская служба BBC News».

«Как вы знаете, с самого начала (…) произошла смена правительства, но не смена подхода», — обратился британский премьер к Зеленскому.

На встрече также присутствовали глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и министр обороны Джон Хили, которые, как и Стармер, посещали Украину после февраля 2022 года. Уточняется, что Хили был в Одессе после вступления в должность.

Ранее Стармер заявил, что Британия при новом правительстве Лейбористской партии продолжит разрешать Украине наносить удары по территории России, но в рамках международного гуманитарного права. По его словам, британские власти не планируют менять позицию по отношению к украинским ударам.

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      Кристина Есикова
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