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08:36, 10 июля 2024Мир

Новый премьер Британии прокомментировал удары Украины по территории России

Премьер Стармер: Британия продолжит разрешать Украине наносить удары по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Британия при новом правительстве Лейбористской партии продолжит разрешать Украине наносить удары по территории России, но в рамках международного гуманитарного права. Об этом заявил новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Financial Times.

«Украина сама должна решить, как использовать [поставленное Киеву британское оружие] в оборонительных целях», — заявил он, добавив, что новое правительство Великобритании не планирует менять позицию касательно украинских ударов.

Ранее стало известно, что ряд высокопоставленных западных чиновников в руководстве США и НАТО, включая уходящего в отставку генсека альянса Йенса Столтенберга, потребовали снять все ограничения на удары Вооруженных сил Украины по России.

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      Виктория Кондратьева
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