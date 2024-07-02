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15:15, 2 июля 2024Мир

В руководстве США и НАТО потребовали снять все ограничения на удары ВСУ по России

DN: чиновники в США и НАТО потребовали снять все ограничения на удары ВСУ по РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ряд высокопоставленных западных чиновников в руководстве США и НАТО, включая уходящего в отставку генсека альянса Йенса Столтенберга, потребовали снять все ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Defense News (DN).

«Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений. Среди этой группы генеральный секретарь НАТО», — пишет американское издание.

Как отметил один из источников DN в Пентагоне, западные союзники «часто делают то, чего не собирались делать ранее», ввиду постоянно меняющейся обстановки на фронте. «Так что никогда не говори никогда», — подчеркнул собеседник газеты.

В июне администрация президента США Джо Байдена разрешила украинской армии наносить удары по всем приграничным регионам России с помощью переданного американцами оружия.

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      Глеб Бажуткин
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