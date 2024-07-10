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03:32, 10 июля 2024Из жизни

Жена напилась с мужем и отрезала ему пенис

На Филиппинах жена обвинила мужа в неверности и отрезала ему гениталии

Фото: PopTika / Shutterstock / Fotodom

На Филиппинах жена напилась вместе с мужем в доме родственников и отрезала ему пенис. Об этом сообщает The Philippine Star.

Инцидент произошел в курортном городе Багио, провинция Бенгет. 58-летний мужчина гостил с женой в доме своих брата и сестры. Там супружеская пара поссорилась. Женщина начала обвинять мужа в изменах.

После возвращения домой скандал продолжился. В какой-то момент женщина схватила нож и полоснула им по гениталиям мужа, «чтобы положить конец его неверности». После этого филиппинка скрылась, а пострадавший выскочил на улицу и начал звать на помощь.

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Его госпитализировали и провели восстановительную операцию на пенисе. Женщину удалось задержать, в данный момент она находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина разозлилась на бойфренда из-за отказа жениться на ней и отрезала ему пенис. 26-летняя врач из города Бихар встречалась с 30-летним мужчиной на протяжении двух лет.

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      Никита Савин
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