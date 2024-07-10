Жена российского миллиардера снялась в купальниках на отдыхе

37-летняя модель Елена Перминова снялась в купальниках на отдыхе в Турции

Жена российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенных нарядах на отдыхе в Турции. Соответствующая публикация в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 37-летняя манекенщица позировала, сидя в шезлонге в слитном черном купальнике с П-образным декольте и тонкими бретелями. Также она надела панаму в тон и массивные серебристые серьги.

На другом фото знаменитость спускалась по лестнице в море. Там она предстала перед камерой в белом купальнике с глубоким вырезом в области груди.

Ранее в июле российская топ-модель, актриса, журналист и галерист Полина Аскери снялась без одежды во время отдыха на Мальдивах.