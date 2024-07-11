39-летняя Кэти Перри снялась топлес для обложки альбома

Американская певица Кэти Перри снялась топлес для обложки своего нового альбома «143». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя исполнительница предстала на снимке в прозрачном акриловом топе, который обнажал ее грудь. Также звезда примерила блестящую облегающую юбку с драпировками, распустила волосы и сделала макияж в коричневой гамме.

В подписи к фото знаменитость сообщила дату релиза альбома. Так, он станет доступен к прослушиванию 20 сентября.

Ранее в июле популярная американская певица Франджипани, известная как Холзи, опубликовала видео с голой грудью.