Популярная певица опубликовала видео с голой грудью

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, опубликовала откровенное видео в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 29-летняя исполнительница запечатлена в пижамных шортах, оформленных вертикальными полосами бело-розового цвета. При этом видно, что она предстала перед камерой топлес, прикрыв голую грудь руками.

«Когда я думаю, что он делает красивые фотографии меня», — подписала знаменитость ролик, отметив, что данные кадры сделал ее 32-летний возлюбленный, канадский актер Эван Джогиа.

В мае сообщалось, что известная американская певица, участница музыкального дуэта Chloe Хлоя Бейли снялась в откровенных позах на яхте. Тогда звезду запечатлели на борту судна в асимметричном слитном купальнике с одним рукавом.