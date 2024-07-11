43-летняя Алессандра Амбросио обнажила ягодицы на отдыхе

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в купальнике во время отдыха на Ибице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя манекенщица позировала на размещенном снимке, стоя на причале спиной к камере с руками на талии. При этом она надела красное бикини, которое состояло из топа-бандо и обнажающих ягодицы стрингов. Кроме того, знаменитость примерила широкополую соломенную шляпу и распустила волосы.

В то же время на другом фото модель предстала, сидя в указанном наряде под пляжным зонтом. Так, видно, что она дополнила образ несколькими серебристыми браслетами и цепочками с кулонами.

Ранее в июле российская телеведущая и блогерша Виктория Боня отреагировала на роман своего бывшего жениха-миллионера Алекса Смерфита с Алессандрой Амбросио.