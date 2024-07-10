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18:43, 10 июля 2024Ценности

Боня отреагировала на роман бывшего жениха-миллионера с супермоделью Амбросио

Телеведущая Боня позитивно отозвалась о романе экс-жениха с моделью Амбросио

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня отреагировала на роман бизнесмена Алекса Смерфита с бразильской супермоделью Алессандрой Амбросио. На эту тему она высказалась в интервью Woman.ru.

Известно, что наследника миллионера Майкла Смерфита заметили на отдыхе с манекенщицей на Ибице. Боня призналась, что не следит за отношениями бывшего жениха, однако позитивно отозвалась о данной новости.

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«Алекс — видный и красивый парень. Не удивительно, что на него смотрят и он сам смотрит на красивых женщин. Алессандра Амбросио — очень красивая женщина, если у них что-то серьезное, то это прекрасно. У Анджелины [дочь Смерфита и Бони] тогда будет очень красивая мачеха, это будет классно», — высказалась телезвезда.

В июне сообщалось, что Алессандра Амбросио снялась без одежды и нижнего белья для журнала Vogue Portugal. Тогда фотограф Элио Ногейра запечатлел супермодель на фоне водопада.

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      Карина Черных
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