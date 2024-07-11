Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:30, 11 июля 2024Ценности

«Ангел» Victoria's Secret в бикини снялась для модного бренда

30-летняя топ-модель Барбара Палвин снялась в бикини для бренда пляжной одежды
Барбара Палвин

Барбара Палвин. Фото: @vixpaulahermanny

Венгерская топ-модель Барбара Палвин снялась в купальнике для рекламы бразильского бренда пляжной одежды ViX Paula Hermanny. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица в рамках фотосессии надела черное бикини, которое состояло из топа без косточек и с V-образным вырезом и трусов с заниженной талией. При этом комплект также был оформлен золотистыми металлическими деталями.

В свою очередь, на одном из кадров знаменитость лежала на спине с согнутыми в коленях ногами и закрытыми глазами. На другом снимке она сидела, прислонив правую руку к голове. В то же время «ангел» Victoria's Secret распустила волосы, сделала бежевый маникюр и дополнила образ кольцами на пальцах и цепочками на шее.

Ранее в июле возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти снялась с мужчиной в откровенной рекламе бренда Dolce & Gabbana.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России сбили в Донецке выпущенную из РСЗО HIMARS ракету, она упала на территории больницы. Снаряд полностью уцелел

      В ЛНР заявили о признании ВСУ успехов ВС России на одном из направлений

      В Конгрессе США рассказали о беспокойстве лидеров НАТО состоянием Байдена

      Пожар вспыхнул на подмосковном предприятии

      Назван крупнейший налогоплательщик России

      «Лучшая эскортница Австралии» назвала причины популярности секс-услуг

      Женщина оставила пятилетнюю дочь со свекровью и застала ее в слезах

      Суд рассмотрит жалобу на решение Росздравнадзора о возобновлении работы клиники Хайдарова

      Украинская теннисистка одной фразой оценила допуск россиян к Уимблдону

      В российском городе осудят 17 сбытчиков наркотиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше