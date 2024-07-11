Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 11 июля 2024Бывший СССР

В Армении заявили о важности новой программы партнерства с ЕС

Глава МИД Армении Мирзоян: Еревану важна новая программа партнерства с ЕС

Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / Reuters

Ереван уделяет большое внимание разработке новой программы партнерства с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передают РИА Новости.

Одной из причин, по которой для Армении важно сотрудничество с ЕС, Мирзоян назвал укрепление устойчивости страны. Он отметил эффективность использования существующих инструментов партнерства и наблюдательной миссии ЕС в республике.

Также министр затронул тему урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, заявив о политической воле страны доработать текст мирного договора и подписать его.

Ранее в Армении захотели провести референдум о вступлении в ЕС. Спикер парламента Ален Симонян заявил, что народ проголосует за вступление в Евросоюз на гипотетическом плебисците.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Россия атаковала «генеральский бункер» ВСУ. Военкор заявил, что координаты объекта могли выдать сами украинские военные

      Для участника захвата заложников в ростовском СИЗО запросили срок по другому делу

      Новичок «Зенита» раскрыл свое отношение к алкоголю

      Названо последствие запрета торгов российскими ценными бумагами в Казахстане

      На Украине мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна военкомата

      Врач посоветовала есть бананы и рыбу для хорошего настроения

      Экс-главу «Водоканала» в российском регионе обвинили в завышении тарифов

      Прокурор назвал наказание для обвиняемого в смерти журналистки Бабаевой

      Российских солдат научат обращаться с новым видом оружия

      Российский стилист раскрыл модный тренд лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше