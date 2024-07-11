В Армении заявили о важности новой программы партнерства с ЕС

Глава МИД Армении Мирзоян: Еревану важна новая программа партнерства с ЕС

Ереван уделяет большое внимание разработке новой программы партнерства с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передают РИА Новости.

Одной из причин, по которой для Армении важно сотрудничество с ЕС, Мирзоян назвал укрепление устойчивости страны. Он отметил эффективность использования существующих инструментов партнерства и наблюдательной миссии ЕС в республике.

Также министр затронул тему урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, заявив о политической воле страны доработать текст мирного договора и подписать его.

Ранее в Армении захотели провести референдум о вступлении в ЕС. Спикер парламента Ален Симонян заявил, что народ проголосует за вступление в Евросоюз на гипотетическом плебисците.