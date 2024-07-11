Азербайджан заявил о желании присоединиться к БРИКС

Глава парламента Азербайджана Гафарова: страна хочет присоединиться к БРИКС

Азербайджан хочет стать полноправным участником БРИКС. Об этом заявила председатель Милли меджлиса (парламента) страны Сахиба Гафарова, передает ТАСС.

Она сообщила, что Азербайджан стремится диалогу, сотрудничеству и солидарности. По ее мнению, развитие сотрудничества между странами на парламентском уровне будет способствовать вступлению государства в БРИКС.

«Мы должны способствовать искреннему диалогу, чтобы не становиться площадкой для двойных стандартов, как это происходит, например, в Европейском парламенте», — заключила Гафарова.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС стран. Она также допустила, что в дальнейшем к БРИКС могут присоединиться страны СНГ.