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14:23, 11 июля 2024Бывший СССР

Азербайджан заявил о желании присоединиться к БРИКС

Глава парламента Азербайджана Гафарова: страна хочет присоединиться к БРИКС
Сахиба Гафарова

Сахиба Гафарова. Кадр: АЗЕРТАДЖ Новости / YouTube

Азербайджан хочет стать полноправным участником БРИКС. Об этом заявила председатель Милли меджлиса (парламента) страны Сахиба Гафарова, передает ТАСС.

Она сообщила, что Азербайджан стремится диалогу, сотрудничеству и солидарности. По ее мнению, развитие сотрудничества между странами на парламентском уровне будет способствовать вступлению государства в БРИКС.

«Мы должны способствовать искреннему диалогу, чтобы не становиться площадкой для двойных стандартов, как это происходит, например, в Европейском парламенте», — заключила Гафарова.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС стран. Она также допустила, что в дальнейшем к БРИКС могут присоединиться страны СНГ.

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      Илья Таксюр
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