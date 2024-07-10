Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС стран

Матвиенко заявила, что в очереди на вступление в БРИКС находятся 24 страны

В очереди на вступление в БРИКС находятся 24 страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

«Посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС», — рассказала она.

Сенатор также допустила, что в дальнейшем к БРИКС могут присоединиться страны СНГ. Матвиенко также призвала выработать критерии для грядущих кандидатов в объединение.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС участвуют в формировании мировой повестки и становятся движущей силой мировой экономики. «Совместными усилиями нам удалось создать культуру диалога в БРИКС, основанную на уважении пути развития друг друга, учете интересов друг друга», — заявил Моргулов.

До этого американский журнал Foreign Policy заявил, что расширение БРИКС в сторону Юго-Восточной Азии, а в частности присоединение Тайланда и Малайзии к объединению, является выигрышем с точки зрения многополярности. Из материала следует, что Таиланд и Малайзия преследуют свои собственные интересы превыше всего и готовы к сотрудничеству как с Глобальным Югом, так и с США.